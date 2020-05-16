اللجنة الوزارية للفتوى: المغافرة والتهاني بالعيد يجب أن تكون بوسائل الإتصال الحديثة

دعت اللجنة الوزارية للفتوى إللى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال يومي عيد الفطرة،كما حذرت اللجنة من جعل المغافرة الزيارة الأقارب وصلة الأرحام سببا في انتشار هذا هذا الفيروس.

وحسب بيان للجنة الوزارية للفتوى عقب اجتماعها اليوم بمقر الوزارة فقد اكدت على أن التهاني والمغافرة بعيد الفطر الذي سيمر في أجواء استثنائية هذه السنة يجب أن تكون بوسائل الإتصال الحديثة،خاصة وأن صلاة العيد ستصلة في المنازل وليس في المساجد.

كما دعت ذات اللجنة إلى ضرورة تفادي الزيارات العائلية والتقارب الإجتماعي و التجمعات في البيوت والمنازل لعدد كبير من الأفراد.