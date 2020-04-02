اللجنة الوزارية للفتوى تجيز تعجيل زكاة المال

أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الخميس، بيانا، تجيز فيه تعجيل زكاة المال.

وجاء في البيان “ألمت بالناس جائحة فيروس كورونا الذي تسبب في تعطيل الكثير من المصالح، وتضييق أسباب الرزق، بسبب ظروف الحجر الصحي والكامل، خصوصا لدى الفئات التي تعتمد على المداخيل اليومية.

وأوضح أعضاء لجنة الفتوى، أن الاصل في اخراج زكاة الثروة النقدية والحيوانية ان يكون بلوغ النصاب ودوران السنة.

غير أنه اذا عرضت حاجة تقتضي تعجيل الزكاة جاز تعجيلها، لما ثبت عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل، فرخص له في ذلك.

وبناء عليه – تضيف اللجنة- فإنه يجوز تقديم الزكاة وإخراجها قبل حلول موعدها، وفي ذلك ما لا يخفى من المصلحة الظرفية التي تعود على فئة المواطنين، بمساعدتهم على تجاوز صعوبات الحجر الصحي الذي فرض بسبب الوضعية الاستثنائية.

هذا، وإن لجنة الفتوى تهيب بأرباب الاموال ومن وسع الله عليهم في الرزق أن يمدوا يد العون لاخوانهم المحتاجين.