اللجنة الوزارية للفتوى تدعو إلى تجنب الإشاعات والتَّلاعب بالصحة النفسية للمواطنين

دعت اللّجنة الوزارية للفتوى، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة العمل على تجنب الإشاعة والوقاية منها لاسيما ما يتعلق بالوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.

وأصدرت اللجنة الوزارية للفتوى بيانا، دعت من خلاله إلى التثبّت في المعلومات وأخذها من مصادرها المؤكَّدَة، وعدم الإعتماد على المصادر المشبوهة وهذا تجنبا للفتن، والتَّلاعب بالصحة النفسية للمواطنين، بالإضافة إلى مواصلة الجهود وتعزيزها في مواجهة الجائحة.

إلى جانب ذالك، ثمّنت اللّجنة الهبة التضامنية التي أبداها المجتمع الجزائري بمختلف شرائحه، في سبيل مساعدة المرضى، والتصدي للجائحة، مشيرة الى بذل المزيد من البر والإحسان، لاسيما في دعم المؤسسات الإستشفائية بالأجهزة الطبيّة ومكثفات الأكسجين.