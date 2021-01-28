اللجنة الوزارية للفتوى تصدر بيانا حول التلقيح ضد فيروس كورونا

أكدت اللجنة الوزارية للفتوى، أن التلقيح ضد فيروس كورونا ضروري لمواجهة هذه الجائحة.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنها عقدت إجتماعا مع الناطق الرسمي للجنة العلمية وتؤكد وأن اللقاح لا يسبب خطرا على صحة المواطنين.

وأضافت اللجنة أن الأعراض المحتملة إثر استعماله عادية تحدث مع أي لقاح.

وأكدت اللجنة من خلال البيان، أن اللقاحات المتوفرة لا تحتوي على مكونات تحرمها الشريعة الإسلامية.

وشددت على ضرورة العمل بتوجيهات المصالح الطبية في الجزائر التي تؤكد بأن استعمال اللقاح أمر ضروري وفق الترتيبات والبرامج المسطرة.

كما يجب التعاون مع الهيئات المشرفة على عمليات التلقيح واحترام الترتيبات والبرامج التي أعدتها لإنجاح هذه العملية.