اللجنة الوزارية للفتوى: صناعة الإشاعة حرام

قال الدكتور محند إيدير مشان منسق اللجنة الوزارية للفتوى، أن صناعة الإشاعة حرام في الشريعة الإسلامية لأن الإشاعة كذب والكذب محرم شرعا. مضيفا أن الإشاعة تخلق البلبلة والفتنة وعلى الأشخاص التوقف والإمتناع عن صناعة الإشاعة وبثها ونقلها

وأضاف مشان في تصريح لإذاعة سطيف، أنه على الأشخاص الإعتماد على الأخبار الموثوقة من مصادر رسمية. وشخصيات علمية بارزة ذات مصداقية ادارية وعلمية لأنها مسؤولة أمام الرأي العام. مؤكدا أن لجنة الفتوى تحذّر من الإشاعات لأنها تحطم المعنويات وتثبطها وتزرع الشك. خاصة وأن الشريعة تنهى عن الإضرار بالنفس وغيرنا وعليه إحترام اجراءات الوقاية من كورونا واجب ولجنة الفتوى دعت منذ بداية الوباء الى وجوب التقيد بالوقاية. كما أن الحديث عن أضرار اللقاح المضاد لفيروس كورونا نوع من الإشاعة. وأكبر المؤسسات الصحية والبحوث تؤكد نجاعة وفعالية اللقاح.