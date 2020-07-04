اللجنة الوزارية للفتوى: لا صلاة على رفات الشهداء

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اللجنة الوزارية للفتوى: لا صلاة على رفات الشهداء
بقلم نادية بن طاهر

أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى، بيانا، اليوم السبت، بخصوص الصلاة على رفات الشهداء.

وجاء في البيان: “إجابة على السؤال بخصوص حكم الصلاة على هؤلاء الشهداء الأماجد، فإن لجنة الفتوى توضح بأن جماهير العلماء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة قد ذهبوا إلى أن شهداء المعركة لا يصلى عليهم، لأنهم أحياء فقد اختاروا الموت فوهنت لهم الحياة الدنيا”.

وهو الذي دلت عليه السنة النبوية الصحيحة، يضيف البيان، فقد ثبت في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم “أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم”، حسبما أوردته اللجنة الوزارية للفتوى.


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