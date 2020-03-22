اللجنة الوزارية للفتوى: يجب شرعا على المواطنين إجتناب كل التجمعات العامة والخاصة

أكدت اللجنة الوزارية للفتوى أنه يجب شرعا على المواطنين إجتناب كل التجمعات العامة والخاصة.

وأفادت اللجنة، اليوم الأحد في بيان نشرته بخصوص الإلتزام بالحجر المنزلي، أنه “على كل المواطنين تجنب الأعراس والجنائز والزيارت العائلية وكذا زيارة المرضى وغيرها”.

كما أكدت اللجنة أنه يحرم إحتكار السلع والأدوية أو أي شيء يحتتاجه الناس في هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى ضرورة الإلتزام الكامل بكل الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات الرسمية المختصة وعدم مخالفتها.

وشددت اللجنة الوزارية للفتوى على ضرورة اجتماع الأسرة على الصلوات الخمس في البيت منحة في وقت المحنة.