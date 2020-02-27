اللجنة الوطنية للإنشاء والمتابعة والتطوير تبدأ عملها الأسبوع القادم

تم تنصيب نسرين ملاح رئيسة اللجنة الوطنية للإنشاء والمتابعة والتطوير خلال الملتقى الوطني للشباب والفلاحة.

الملتقى الوطني للشباب والفلاحة الذي أشرفت عليه المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف تحت شعار : “الشباب محرك التنمية الفلاحية”.

وقالت ملاح أن اللجنة ستبدأ عملها بحر الأسبوع القادم لتعجيل في دراسة الملفات وإنشاء مؤسسات شبانية ذات طابع فلاحي.

وأردفت ملاح أن اللجنة ستقدم كل التسهيلات للشباب البطال لدمجه في عالم المؤسساتي.

وأكدت ملاح بأن رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين مستعد لمد يد العون لنجاحها.