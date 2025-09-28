اللجنة الوطنية للانتقال إلى الجامعة من الجيل الرابع.. في قلب أكبر حدث بشنغهاي

شاركت اللجنة الوطنية للانتقال إلى الجامعة من الجيل الرابع، برئاسة البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي، في مؤتمر Huawei Connect 2025 المنعقد بمدينة شنغهاي - الصين.من 18 إلى 21 سبتمبر 2025 تحت شعار “All Intelligence”.

وجاءت هذه المشاركة تأكيداً على التزام الجزائر بمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتجسيداً لرؤية الدولة في الارتقاء بالجامعة الجزائرية. نحو نموذج جامعة من الجيل الرابع.

وايضا انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الرامية إلى جعل الجامعة الجزائرية. رافعة أساسية للتنمية المستدامة ومواكبة الثورة الرقمية العالمية.

منصة عالمية تجمع الاستراتيجية والابتكار

يُعد مؤتمر Huawei Connect أحد أبرز التظاهرات التكنولوجية العالمية، حيث جمع نخبة من صنّاع القرار، الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم. وقد ركزت أشغال نسخة 2025 على الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي والاتصال الذكي. مع تسليط الضوء على موضوعات محورية مثل: الحرم الجامعي الذكي، التعليم الرقمي. الفصول الذكية (Smart Classrooms)، البنى التحتية السحابية، الأمن السيبراني والبيانات الضخمة.

مشاركة جزائرية فاعلة

مثّل الوفد الجزائري في هذا الحدث كل من البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي، رئيسة اللجنة الوطنية للانتقال إلى الجامعة من الجيل الرابع. إلى جانب ممثلين عن جامعات قسنطينة 3، الجزائر 3 والبويرة.

وقد شاركت البروفيسور مامي في مداخلات علمية وحوارات استراتيجية. أبرزت خلالها المسار التاريخي للجزائر في مجال التعليم العالي منذ الاستقلال. مؤكدة على مجانية التعليم، نشر قيم المواطنة. والاستثمار في المورد البشري باعتباره الثروة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. كما عرضت المخطط التوجيهي للجامعة 4.0. الذي يحظى بدعم الوزارة الوصية ويهدف إلى تعزيز التحول الرقمي الجامعي.

نحو شراكات استراتيجية

إلى جانب الجلسات العامة والورش التقنية، عقد الوفد الجزائري سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولي شركة هواوي، تمحورت حول سبل التعاون في إنشاء الحرم الجامعي الذكي، تطوير منصات التعليم الرقمي، وإرساء بنية تحتية للبيانات تتماشى مع احتياجات الجامعات الجزائرية.

واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية إلى المقر الرئيسي لشركة هواوي بشنغهاي، حيث اطّلع الوفد على أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، تخزين وإدارة المعلومات، وهو ما يمّهد لتوقيع شراكات عملية في ميادين التكوين، البحث والابتكار.

الجزائر في قلب التحولات العالمية

شكّل هذا المؤتمر منصة استراتيجية للجامعة الجزائرية لتعزيز حضورها في المشهد التكنولوجي الدولي، والتأكيد على أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أصبح فاعلاً أساسياً في بناء المستقبل الرقمي وتعزيز مكانة الجزائر في قلب التحولات التكنولوجية العالمية.