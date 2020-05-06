اللجنة الوطنية للتضمان مع الشعب الليبي تدعو إلى الوقف الفوري للإقتتال

دعت، اليوم الأربعاء، اللجنة الوطنية للأخوة والتضامن مع الشعب الليبي أطراف النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للإقتتال والسعي للوصل إلى حل توافقي دائم للأزمة في البلاد.

وأعربت اللجنة، في بيان نقلته وكالة الأنباء، لها عن قلقها للتطورات الأمنية المتسارعة في الآونة الأخيرة التي تهدد استتباب الأمن و السلم في ربوع ليبيا.

ودعت في ذات السياق أطراف النزاع الليبي إلى الاحتكام إلى فضائل الحوار البناء بين ابناء الوطن الواحد، بغية التوصل إلى حل سياسي توافقي دائم للأزمة الليبية.

واشارت اللجنة أن ذلك سيكون بصفة مخرج لا محيد عنه، يرسم معالم دولة ليبيا الجديدة و يؤسس لمصالحة وطنية شاملة، قوامها بناء دولة الحق و القانون.