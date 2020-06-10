اللجنة الوطنية لمراكز التدريب والاستشارات تطالب بإدماجها ضمن النشاطات المقرر فتحها 14جوان

طالبت اللجنة الوطنية لمراكز التدريب والاستشارات بإدماجها ضمن النشاطات التجارية والاقتصادية المقرر فتحها يوم 14جوان.

وذكر رئيس اللجنة الوطنية لمراكز التدريب والاستشارات صلاح الدين جيلخ خلال الندوة التي عقدتها بمقر الجمعية الوطنية للتجار والحرفين ان غلق المراكز الموجهة للأطفال والطلبة المتمدرسين، والبالغ عددها اكثر من 3000 على المستوى الوطني، ألحق أضرارا كبيرة، وكانت له سلبيات كثيرة على أصحابها و على عمالها.

وأكّد رئيس اللجنة استعداد اصحاب هذه المراكز لمضاعفة الاجراءات الوقائية، خاصة لبس الاقنعة الواقية وتعقيم ادوات العمل والتقيّد بالتباعد الاجتماعي حماية لعمالها وزبائنها وتقليلا من الاضرار النفسية التي مست بالأطفال وعائلاتهم.

وقدّمت اللجنة اقتراحات خاصة بإجراءات العودة الى ممارسة نشاطاتها، مثل تقليص عدد الأطفال من 14تلميذا الى 6تلاميذ بالقسم، وتحديد ساعات العمل في الاسبوع.