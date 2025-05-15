اللجنة الأولمبية تتابع تحضيرات البطلة كيليا نمور لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

في إطار حرص اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية على مرافقة رياضيّي النخبة، قام اليوم الخميس، مدير الرياضة على مستوى اللجنة، ياسين أعراب، مرفوقًا بمستشار رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، علي زعتر، بزيارة مجاملة إلى البطلة كيليا نمور، خلال إحدى حصصها التدريبية بالعاصمة.

وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع من كثب على ظروف تحضيرات البطلة تحسبًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. والتأكيد على الدعم الكامل الذي توفره اللجنة الأولمبية للرياضيين المتأهلين أو المرشحين للتأهل إلى هذا المحفل الدولي.

وقد أشاد الوفد الأولمبي بالانضباط الكبير والجدية التي تظهرها البطلة كيليا نمور خلال تحضيراتها. مؤكدين أن اللجنة ستواصل الوقوف إلى جانبها، وتوفير الظروف المثلى لضمان استعدادها الكامل للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المقاربة الجديدة التي تعتمدها اللجنة الأولمبية الجزائرية. والتي تهدف إلى تعزيز التواصل الميداني مع الرياضيين ومرافقتهم على جميع المستويات من أجل تحقيق أفضل النتائج وتمثيل الجزائر بأفضل صورة في المحافل الدولية.