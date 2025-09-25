اللجنة الأولمبية الجزائرية تهنّئ برباري بمناسبة انتخابه عضوًا في الاتحاد الدولي للدراجات

قدمت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، برئاسة عبد الرحمان حماد، تهانيها الخالصة إلى الأمين العام، خير الدين برباري، بمناسبة انتخابه عضوًا في اللجنة المديرة للاتحاد الدولي للدراجات (UCI).

وجاء في رسالة التهنئة أن هذا الإنجاز يمثل اعترافًا دوليًا بالجهود الكبيرة التي بذلها برباري، في سبيل تطوير رياضة الدراجات بالجزائر.

كما يعكس المكانة التي وصلت إليها الكفاءات الجزائرية على الساحة الرياضية العالمية.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية أن هذا النجاح يعَدُّ مكسبًا نوعيًا للرياضة الجزائرية بصفة عامة، ولرياضة الدراجات بصفة خاصة.

مشددًا على أن وجود برباري في هذا المنصب القيادي الدولي سيساهم في تعزيز التعاون الرياضي وخدمة مصالح الرياضيين الجزائريين.

وفي ختام البيان، تمنت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية كل التوفيق والنجاح لخير الدين برباري في مهامه الجديدة، حتى يكون خير سفير للرياضة الجزائرية على الصعيد الدولي.