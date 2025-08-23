اللجوء إلى الأشواط الإضافية.. الخضر ينهون مواجهة السودان بالتعادل الإيجابي

انتهت المباراة بين المنتخب الوطني المحلي ومنتخب السودان في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا “الشان” بالتعادل 1-1.

ليحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية بعد شوط ثاني مثير.

بدأ الشوط الثاني بحدث غير متوقع، حيث سجل مدافع المنتخب الوطني، أيوب غزالة، هدفًا ضد مرماه في الدقيقة 48، بعد خطأ دفاعي فادع ليمنح منتخب السودان التقدم.

كان الهدف ناتجًا عن سوء تفاهم و تسرع من المدافع، آدم عليلات، ليسدد لاعب المنتخب السوداني كرة ارتطمت بالمدافع، غزالة، ليتحول مسارها إلى الشباك، مما أحدث ارتباكًا في صفوف المنتخب الوطني.

ولكن سرعان ما عاد المنتخب الوطني إلى المباراة، حيث تمكن المهاجم بايازيد من تعديل النتيجة لصالح “الخضر” في الدقيقة 73.

جاء الهدف بعد عرضية متقنة من اللاعب عبد الرحمن مزيان، استقبلها بايازيد برأسية رائعة سكنت شباك الحارس السوداني، ليعيد الأمل للخضر.

المنتخب الوطني قدم أداءً قويًا بعد الهدف المبكر الذي تلقاه، وعمل على الضغط بشكل أكبر على الدفاع السوداني، فيما حافظ الأخير على تماسكه ورفض الاستسلام.

ومع التعادل 1-1، يظل الحسم مفتوحًا، حيث سيخوض الفريقان الأشواط الإضافية في محاولة لتحقيق التأهل إلى نصف النهائي.

المنتخب الوطني يواجه تحديًا جديدًا في الأشواط الإضافية، حيث يتعين عليه تحسين فاعليته الهجومية مع الحفاظ على التوازن الدفاعي.