تيارت.. إتلاف قنطارين ونصف من اللحوم الحمراء الفاسدة على متن مركبة بمهدية

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة مهدية لأمن ولاية تيارت، أثناء قيامهم بدوريات عبر أحياء مدينة مهدية ،من حجز كمية من اللحوم حمراء موجهة للاستهلاك البشري.

حيثيات القضية تعود إلى حدود 13 سا و 00 د زوالا ،على إثر دوريات لعناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة مهدية عبر اقليم الاختصاص.

ليتم توقيف مركبة من نوع هليكس غير مهيأة محملة بلحوم حمراء.

العملية تم من خلالها حجز كمية من اللحوم الحمراء ” بقر” قدر وزنها الإجمالي بـ 02قنطارو55 كلغ.

وبعد عرضها على الطبيب البيطري أكد أنها غير صالحة للاستهلاك البشري ، و بما أن المعني لم يلتزم بشروط النظافة والحفظ عدم حيازته على شهادة المراقبة الصحية.

وطبقا للإجراءات القانونية ، تم اتلاف كمية اللحوم المحجوزة غير الصالحة للإستهلاك البشري.