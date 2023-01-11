اللحوم الحمراء بـ 1200 دينار للكلغ الواحد قبل رمضان

كشف الرئيس المدير العام للجزائرية للحوم الحمراء لمين دراجي عن توفير اللحوم الحمراء بسعر لا يتجاوز 1200 دينار للكلغ الواحد قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وعلى هامش الاحتفال بالذكرى الـ 48 لتأسيس للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، اوضح دراجي أنه تحسبا لشهر رمضان سيتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحمراء من دول شقيقة وأخرى من أمريكا الجنوبية لكسر المضاربة. كما سيتم من ولايات الجنوب كما قامت به للجزائرية للحوم الحمراء السنة الماضية.

وتابع لمين دراجي ان الهدف من عملية إستيراد اللحوم الحمراء لإستقرار سعرها في السوق الوطنية الذي عرف إرتفاعا جنونيا. الامر الذي رفع من القدرة الشرائية للمواطن وأصبح عاجزا على إقتناء هذه المادة.

وأكد في تصريح لواج الرئيس المدير العام للجزائرية للحوم الحمراء ان اللحوم الحمراءستكون متوفرة عبر كامل ولايات الوطن وبأسعار لا تتعدى 1200 دينار للكيلوغرام الواحد.

وإختتم لمين دراجي بهذه العملية سيتم كسر شوكة المضاربين في السوق الوطنية بهذه المادة. وأيضا تمكين المواطن الجزائري من شراء اللحوم الحمراء.