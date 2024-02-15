اللحوم المستوردة وارتفاع الأسعار.. هذا ما قاله وزير التجارة

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الدولة لن تتسامح مع المتلاعبين بأسعار اللحوم المستوردة.

وأضاف وزير التجارة من ولاية ورقلة، أن الدولة قدمت تحفيزات ضريبية هامة لصالح المستوردين. لضمان وصول هذه المادة الاساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومحددة. وستضرب بيد من حديد كل من يرفع الأسعار إلى أكثر من السعر المحدد من قبل السلطات العليا للبلاد.

وقد توجه اليوم الخميس وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إلى حي النصر في ولاية ورقلة. أين تم تدشين المتجر الكبير سوبيرات تروماركيت.

وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات أن قطاعه يقوم بتشجيع و تدعيم الإستثمار في إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى. هذا خلال إشرافه على تدشين المتجر الكبير بحي النصر. حيث اعتبره وسيلة هامة لترقية الممارسة التجارية وتحسين الخدمات المقدمة من قبل المتعاملين التجاريين لصالح المواطنين.

وأضاف ايضاً أن الفضاءات التجارية الكبرى المطلوب زيادة عددها خاصة في المدن الكبرى من بينهم عاصمة الواحات ورقلة. تساعد في تقديم مواد ومنتجات ذات جودة وبأسعار معقولة للمستهلكين لتعاملها المباشر مع المنتجين.