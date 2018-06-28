اللعب النظيف يطلق رصاصة الرحمة على المنتخبات الإفريقية ويقصي السنغال !

اقصي المنتخب السنغالي لكرة القدم أمسية اليوم الخميس بعد الهزيمة المسجلة أمام منتخب كولومبيا في إطار الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كاس العالم المقامة حاليا في روسيا على ملعب “فولوغوجراد”.

وتأهل المنتخب الكولومبي إلى الدور ثمن النهائي بعد وصول رصيده إلى النقطة السابعة في الصدارة وإرتفع رصيد بولونيا إلى النقطة الثالثة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وتغلب منتخب بولونيا بهدف نظيف على اليابان فى المباراة التى جمعت بين المنتخبين مساء اليوم،الخميس، وأحرز هدف بولونيا الوحيد فى المباراة يان بيدناريك فى الدقيقة 59 من أحداث الشوط الثانى للمباراة.

وبهذة النتيجة يتوقف رصيد اليابان عند النقطة الـ 4 فى وصافة المجموعة الثامنة ويتأهل رسمياً إلى دور الـ 16 وفقاً لقواعد اللعب النظيف بالرغم من التساوى مع السنغال الذى خسر من كولومبيا بهدف فى نفس التوقيت .