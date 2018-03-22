اللغة العربية الرابعة عالميا من حيث التحدث

يتحدث سكان العالم بأكثر من 7 آلاف لغة، ولكن هناك 10 لغات أكثر تحدثا في العالم من بينها اللغة العربية.

وحسب ما أظهرته بيانات أعدها موقع “World Economic Forum”.

فقد احتلت اللغة الصينية المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد المتحدثين بها حوالي 1.284 مليار شخص .

أما اللغة الإسبانية احتلت المرتبة الثانية وبلغ عدد المتحدثين بها 437 مليون شخص .

اللغة الإنجليرية احتلت المرتبة الثالثة من حيت اللغات الأكثر تحدثا في العالم وبلغ عدد متحدثيها 372 مليون شخص.

لتليها اللغة العربية التي احتلت الترتيب الرابعة من حيث اللغات الأكثر تحدثا في العالم وبلغ عدد المتحدثين بها 295 مليون.

وبعدها الهندية التي بلغ عدد المتحدثين بها 260 مليون متحدث.

أما البنغالية، بلغ عدد المتحدثين بها 242 مليون .

واحتلت اللغة البرتغالية المرتبة السابعة وبلغ عدد متحدثيها 219 مليون شخص.

أما اللغة الروسية بلغ عدد المتحدثين بها 154 مليون متحدث، وتذيلت اللغتين اليابانية و لغة لا هندا ترتيب اللغات الأكثر تحدثا في العالم، حيث بلغ عدد المتحدثين بها 128 مليون بالنسبة للغة اليابانية و119 مليون بخصوص لغة لاهندا.