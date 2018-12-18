اللغة العربية تمثل 3 بالمائة من محتوى الشبكة العنكبوتية

قال رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، إن اللغة العربية تساهم بـ3 بالمائة من محتوى الشبكة العنكبوتية.

وأكد بلعيد في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الجهود متواصلة لإدراج أكبر قدر ممكن من المحتويات العربية ضمن هذه الشبكة.

وأضاف المتحدث،أن المجلس الأعلى للغة العربية، يسعى ضمن الاتفاقات القطاعية، إلى النّهوض باللغة العربية الوسطى، التي تترفع عن لغة السوقة، وتنزل قليلا، عن اللغة الأدبية.

وعقد المجلس عدة اتفاقيات تراهن، على لغة وظيفية باعتماد الاشتقاق، والتعرب والمجاز، وغيرها من آليات التطوير.

وأسفرت الاتفاقيات عن دليل المصطلحات الفلاحية ودليل المحادثة الطبية ومصطلحات الفندقة والسياحة.