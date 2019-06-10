اللغة العربية «ساهلة».. والفيزياء يحتاج «تخمام»!

في اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم المتوسط

أساتذة اللغة العربية: «تعبنا سنة كاملة وفي الأخير نجد أسئلة يجيب عنها من له مستوى ابتدائي»

تمرين دافعة «أرخميدس» يربك المترشحين في مادة الفيزياء

عبّر، أمس، العديد من التلاميذ عن سهولة موضوع اللغة العربية الذي امتحنوه في اليوم الأول، فيما أكدوا أن بعض الأسئلة في الفيزياء كانت صعبة نوعا ما.

وسط انتقادات كبيرة من قبل أساتذة اللغة العربية الذين اعتبروا أسئلة المادة إهانة لهم، وأن تلميذا في المستوى الابتدائي يمكنه الإجابة عنها بكل سهولة.

وحسب الجولة التي قادت «النهار» إلى عدد من المؤسسات التربوية، أكد التلاميذ أن امتحان مادة اللغة العربية سهل للغاية.

وأجابوا عنه في وقت وجيز بالرغم من أنه تم تخصيص ساعتين كاملتين للمادة.

وفي هذا الصدد، قالت «مليسا» تلميذة في متوسطة «باول ماي»: «إن امتحان اللغة العربية كان سهلا جدا»، وأنها أجابت عن الأسئلة في ظرف نصف ساعة.

فيما قالت «رجاء» إنها لم تكن تنتظر سهولة مثل هذه في الامتحان، لأن التحضيرات التي قامت بها طيلة العام الدراسي أجابت فيها عن أسئلة صعبة للغابة.

أما فيما يخص مادة العلوم الفيزيائية، فقد أكد بعض التلاميذ أن الأسئلة كانت في متناول الجميع، إلا أنهم لم يتوقعوا أن يكون ضمن الأسئلة تمرين حول «دافعة أرخميدس» التي أربكتهم نوعا ما.

وقال «مروان» تلميذ بمتوسطة «أول ماي»، إن أسئلة الفيزياء صعبة، خاصة وأن التمرينين الأول والثاني كانا من دروس الفصل الأول.

وهي الدروس التي لم يتمكن من مراجعتها بسبب ضيق الوقت من جهة، وكثافة الدروس من جهة أخرى، فضلا عن تزامن المراجعة مع الشهر الفضيل.

من جهة أخرى، قال بعض الأساتذة إن التمارين سهلة لكن وجب على التلاميذ التركيز أكثر من أجل الإجابة بكل سهولة عليها.

من جهة أخرى، وحول كيفية حساب معدل شهادة التعليم المتوسط، فقد أكدت وزارة التربية أنه يتم وفق القرار الوزاري رقم 25 المقرر في 4 أكتوبر 2002 باحتساب معدل كل مادة مضروب في معاملها.

ثم تجمع كل المعدلات بالمعاملات وتقسم على مجموع المعاملات أي 25. وبالنسبة لمعدل الشهادة، فإنه يساوي مجموع معدلات المواد مضروبة في معاملاتها مقسوم على مجموع المعاملات.

أما بالنسبة لمادة التربية التشكيلية أو التربية الموسيقية، فلا تحتسب إلا النقاط التي هي فوق العشرة كنقطة إضافية لصالح المترشح، علما أنه لا معامل لهاتين المادتين.

وكمثال على هذا، فإن المترشح الذي تحصل على 19 من 20 في مادة التربية التشكيلية، فتحتسب له 9 نقاط تضاف إلى مجموع معدلات المواد بالمعاملات ويتم التقسيم على 25.

وبهذا يكون بإمكان التلاميذ الذين لم يتحصلوا على أقل من 10 في شهادة التعليم المتوسط 2017 النجاح والانتقال إلى السنة الأولى ثانوي.

وذلك حسب النظام المعمول به في وزارة التربية الوطنية، حيث يتم جمع العلامة المحصل عليها في الشهادة مع علامة المراقبة المستمرة.

وفي حال حصل المترشح على معدل يوفق 10 من 20 فبإمكانه الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي.