اللغة العربية.. هذه منجزات الجزائر

قال رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، إن منجزات هذه السنة في إطار إبراز اللغة العربية كثيرة وعديدة.

كما أشار بلعيد في تصريح لإذاعة سطيف، إلى هذه المنجزات، قائلا “الموسوعة الجزائرية في طبعتها السادسة”. “المعجم الثقافي طبعناه، اللهجات واللغات أصدرناه مع معظم المجلات المعتمدة وهي مرقمنة”.

وأضاف المتحدث، “أنجزنا أكثر من 16 عملا نوعيا بارزا هذه السنة، أهمه المعجم التاريخي للغة العربية”. و”أخرجنا 36 مجلدا وأكبر مجموعة تشتغل عليه هي الجزائر بنسبة تزيد عن 45 بالمائة”. تابعا “عمل آخر مهم هو الرصيد اللغوي الوظيفي وهو أول عمل من نوعه في المدرسة بالجزائر وتونس والأردن والإمارات”.

وأفاد بلعيد “نحن الآن نرعى الأطقم الطبية والشبه طبية الكوبية بالمستشفى الجزائري الكوبي بتعليمهم العربية بالجلفة”. “منجزات كبيرة ستتحقق هذه السنة نريد دعم الجميع لنتكامل مع بعضنا من أجل مستقبل أجمل للغتنا العربية”.