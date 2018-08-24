اللقاءات السنوية الأفرومتوسطية للنساء المؤلفات الشابات بالجزائر شهر سبتمبر

ستحتضن المكتبة الوطنية الحامة بالجزائر العاصمة، شهر سبتمر الداخل، اللقاءات السنوية الأفرومتوسطية للنساء المؤلفات الشابات، حسبما ما أفاد به المنظمون.

و ستشهد التظاهرة في طبعتها الأولى التي ستقام يومي الفاتح والثاني سبتمبر تنظيم ورشات للكتابة والترجمة والتأليف.

و كذا كتابة السيناريو والشريط المصوري ناهيك عن ورشة أخرى للكتابة باللغة الامازيغية في فن القصة.

و ستكون الكاتبة الفرانكو جزائرية “فايزة غوين” ضيفة شرف، التي صدر لها في 2004 كتاب “غدا كيف كيف” الذي ترجم إلى 26 لغة.

كما سيتم تخصيص جائزة أدبية، تحمل إسم الروائية الجزائرية “يمينة مشاكرة” صاحبة روايتي “الكهف المتفجر” 1979 و “آريس” 1999، التي ستطلقها وتسلمها لجنة تحكيم مكونة فقط من نساء.

وسيتم بذات المناسبة إقامة جناح على مستوى المكتبة الوطنية لتمكين الكتاب من لقاء قرائهم.