اللقاء التشاوري حول الرئاسيات ينطلق.. وبن صالح غائب!

انطلق صباح اليوم الاثنين، اللقاء التشاوري حول الرئاسيات المقبلة، بقصر الأمم بالصنوبر البحري.

وقد لوحظ غياب رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، عن هذا اللقاء التشاوري، رغم أنه دعا إليه، وفاوض العديد من الشخصيات الوطنية والاحزاب السياسية وممثلي الحراك لحضوره.

وحضر الأمين العام للرئاسة العقبي حبة، للمشاركة في اللقاء التشاوري، فيما أعلنت معظم التشكيلات السياسية، والشخصيات الوطنية في وقت سابق رفضها حضور اللقاء.

كما شاركت جبهة المستقبل، في اللقاء، الا أن ممثلها انسحب في اللحظة الأخيرة، بعد اعلان المشاورات مغلقة.

وسيتناول اللقاء التشاوري أساسا، مهام الهيئة التي ستكلف بتحضير وتنظيم الإنتخابات المقررة في 4 جويلية المقبل.