اللقاحات.. باستور يبحث فرص الشراكة مع مخابر سينوفارم الصينية

استقبل معهد باستور بالجزائر، اليوم الثلاثاء، وفدا ممثلا لمخابر سينوفارم الصينية. كما جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون والشراكة في مجال اللقاحات.

ومن جهته، قال المدير العام لمعهد باستور، البروفيسور فوزي درار، إن وباء كورونا “كوفيد” لم ينته، مضيفا “نسجل يوميا حالات جديدة”.

كما أوضح، درار في تصريح لإذاعة سطيف، أنه سيتم تسجيل حالات أكثر مستقبلا لأشهر. داعيا إلى الاستعداد لأي تغيّر طارئ”.

كشف المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، أن العمل جار لتحضير برنامج إستثمار يتضمن إنتاج لقاحات جديدة بحلول سنة 2023.

وأضاف درار خلال استماعه من قبل لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، أن العمل جار لتحضير برنامج إستثمار يتضمن إنتاج لقاحات جديدة بحلول سنة 2023. وذلك بالتعاون مع معهد باستور للعاصمة الفرنسية باريس والإتحاد الأوروبي. بالإضافة كذلك إلى برنامجا إضافيا لإنشاء مخابر تحاليل متنقلة.

وتمحورت إنشغالات النواب حول توفر وتوزيع اللقاحات التي هي من مسؤولية معهد باستور وكذا وزارة الصحة. كما تطرقوا إلى دور الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي أعلن عن إنشاءها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لاسيما من جهة إعداد وتنسيق البرامج الوطنية للوقاية من التهديدات وأخطار الأزمات الصحية ومكافحتها. وكذا دورها في مجال إصلاح المنظومة الوطنية للصحة العمومية.

كما شملت المناقشة أيضا موضوعات تتعلق بسبل مطابقة التنظيم وسير العمل مع المتطلبات الحالية إضافة إلى قضايا المتصلة بتمويل المخابر من طرف مديرية المستشفيات.