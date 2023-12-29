اللهم بلغنا رمضان.. هذه الأسابيع المتبقية على بداية الشهر الكريم

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية في مصر عن موعد شهر رمضان 2024.

وتشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024. وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالى 73 يوما على أول أيامه.

وكانت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية. قد كشفت فى وقت سابق عن موعد شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا، والتى كانت غرته يوم الخميس 2023/12/14.

والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.