الله لطيف بعباده يمهل ولا يهمل

بعد19سنة زواج طلقها زوجها ولم تكن قد رزقت بطفل، وكانت تنتظر تأشيرة الحج لهذا العام فلم يقدر لها على أخر لحظة، رجعت بيت أهلها مكسورة تناجي الله، أن قد حرمتني من الولد والزوج وزيارة بيتك.

الله لطيف بعباده يمهل ولا يهمل

كانت تعتب على ربها والله رحيم يعلم بحالها، وسبحانه جل وعلا فرج كربتها .حيث في العام الثاني تقدم لها رجل ميسور ماتت زوجته، تزوجها وأحسن إليها أيما إحسان، ويشاء الرب الرحيم أن تحمل ، ثم أكرمها بتأشيرة للحج فحجت، ولما رجعت من الحج وضعت حملها. ذلك في عام واحد جبر الله كسر قلبها، مثلما أرضاها وكأنّها لم تذق شقاءا فسبحان الله، تزوجت وسعدت كما أنجبت وحجت بيت الله في سنة واحدة، عام فقدت فيه كل شيء، وعام أرضاها الله بكل شيء.