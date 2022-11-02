الله لطيف بعباده يمهل ولا يهمل
الله لطيف بعباده يمهل ولا يهمل
بعد19سنة زواج طلقها زوجها ولم تكن قد رزقت بطفل، وكانت تنتظر تأشيرة الحج لهذا العام فلم يقدر لها على أخر لحظة، رجعت بيت أهلها مكسورة تناجي الله، أن قد حرمتني من الولد والزوج وزيارة بيتك.
الله لطيف بعباده يمهل ولا يهمل
كانت تعتب على ربها والله رحيم يعلم بحالها، وسبحانه جل وعلا فرج كربتها .حيث في العام الثاني تقدم لها رجل ميسور ماتت زوجته، تزوجها وأحسن إليها أيما إحسان، ويشاء الرب الرحيم أن تحمل ، ثم أكرمها بتأشيرة للحج فحجت، ولما رجعت من الحج وضعت حملها. ذلك في عام واحد جبر الله كسر قلبها، مثلما أرضاها وكأنّها لم تذق شقاءا فسبحان الله، تزوجت وسعدت كما أنجبت وحجت بيت الله في سنة واحدة، عام فقدت فيه كل شيء، وعام أرضاها الله بكل شيء.
طالع أيضا :
مواضيع ذات صلة
تريد أن تستمر علاقتك مع الأخرين؟
عليك أن تتقن فن المسافات. حيث المسافة بين الأرض والشمس هي التي حمت الكون من الإحتراق والتجمد، كما ان المسافة بين الكلمة والكلمة هي التي جعلتنا نقرأ ونفهم ما كتب. إذن فضبط المسافات وهندستها الدقيقة هي التي أنتجت كونا رائعا. لهذا وحتى تصبح حياتك رائعة وتستمر علاقتك مع الأخرين كذلك لا تصطدم بمن تحب، عليكم أن تترك مسافة وتحسب خطواتك بدقة، لا تبتعد أكثر مما ينبغي ولا تقترب أكثر مما ينبغي.
حيث هذه الخطوات المحسوبة بدقة لا تعني الغرور أبدا، بقدر ما هي تعني الرغبة في استمرار الود والإحترام. حيث لكل إنسان عيوب وأخطاء، وأفعال وردات فعل، وكلمات لا تظهر إلا بالإقتراب منه، كما من الممكن أن تجرح أو تترك أثرا دون أن يشعر بها، ذلك بسبب رفع التكلفة ووجود هذه المسافة القريبة جدا.فلتبدأ من الآن بإتقان فن المسافات لتسعد حياتك وحياة من حولك،واستمتعوا بحياتكم بأفضل ما يمكن.
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar