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اللواء أعثامنية عمار يزور الناحية العسكرية السادسة بتمنراست

الوطني
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اللواء أعثامنية عمار يزور الناحية العسكرية السادسة بتمنراست
بقلم خالد زوبيري

قام اللواء أعثامنية عمار، قائد القوات البرية بزيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية السادسة بتمنراست.

ويأتي هذا في إطار الزيارات الميدانية لوحدات قوام المعركة للقوات البرية.
وحسب بيان وزارة الدفاع، قفد إستهل اللواء زيارته من القطاع العملياتي إن قزام، وكان في استقباله اللواء، محمد عجرود قائد الناحية وإطارات القطاع، أين قام بتفقد وحدات قوام المعركة والوقوف الميداني على الجاهزية القتالية للوحدات المرابطة على الشريط الحدودي.
وأصاف المص
وأضاف المصدر نفسه،أن اللواء تنقل بعدها مرفوقا باللواء أحسن سليمان نائب قائد الناحية العسكرية السادسةإلى القطاع العملياتي برج باجي مختار،
أين وقف على حالة وحدات القطاع العاملة على الشريط الحدودي ومدى جاهزيتها القتالية والعملياتية لتنفيذ المهام الموكلة لها في حماية
وتأمين الحدود الوطنية ومكافحة الإرهاب، التهريب بشتى أنواعه والجريمة المنظمة.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=950281

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