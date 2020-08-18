اللواء أعثامنية عمار يشرف على تخرّج الدفعة 48 من مدرسة القيادة والأركان بالعاصمة

شرف قائد القوات البرية، اللواء أعثامنية عمار، اليوم الثلاثاء، في مدرسة القيادة والأركان بالجزائر العاصمة، على حفل تخرّج الدفعة 48 من دورة القيادة والأركان.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تخرّجت الدفعة الجديدة من مدرسة القيادة والأركان “الشهيد حمودة أحمد المدعو سي الحواس” بالجزائر العاصمة.

وقد أشرف اللواء أعثامنية عمار، قائد القوات البرية، على مراسيم حفل تخرّج الدفعة 48 من دورة القيادة والأركان التي تشرفت بحمل اسم الشهيد البطل “باحة مكاوي”.

وعقب تفتيش الدفعة المتخرجة، ألقى قائد مدرسة القيادة والأركان بالنيابة، العميد لخضاري ميلود، كلمة استعرض فيها المحاور الكبرى للتكوين والمعارف العلمية والعسكرية التي تلقاها المتربصون.

مؤكدا بأن هذه التكوينات تشكّل “النواة الصلبة التي يتأسس عليها جهاز التأطير في القوات المسلحة”، مذكّرا بأن المتربصين تلقوا تكوينا نوعيا بالدرجة الأولى لكونهم يمثلون نخبة الغد القادرة على التحكم بطريقة كاملة في زمام المسؤوليات المستقبلية.

مشيرا إلى أن هذا التكوين يرمي إلى تحضير المتخرجين للمساهمة في الحفاظ على الأمن الوطني من خلال خلق مناخ بيداغوجي ملائم يوازن بين المتطلبات العسكرية والأكاديمية.

وقد تلقى المتخرّجون تعليما عسكريا نظريا وتطبيقيا يساعد على ترقية القدرات الوظيفية لهم على المستوى التكتيكي وتوسيع مداركهم للعمل في مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي.

وعرف الحفل تسليم الشهادات للمتخرّجين وتوبع باستعراض عسكري، تلاه تكريم عائلة الشهيد “باحة مكاوي” الذي سميت باسمه الدفعة المتخرّجة.