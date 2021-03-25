اللواء أعثامنية في زيارة عمل وتفتيش إلى إقليم الناحية العسكرية الثالثة

قام قائد القوات البرية اللواء أعثامنية عمار، بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات القوات البرية بإقليم الناحية العسكرية الثالثة.

وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 25 مارس 2021، أين كان له استقبال من طرف قائد الناحية العسكرية الثالثة.

وحسب بيان وزارة الدفاع ، فإن البداية كانت في القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف/ن.ع3، حيث كان في استقبال قائد القوات البرية على مستوى القاعدة الجوية للانتشار بتندوف نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة، ليقوم بعدها بتفقد مختلف الوحدات و الاستماع إلى عروض مختلفة حول مهامها.

وفي اليوم الثاني انتقل اللواء إلى القطاع العملياتي الأوسط/ن.ع3، حيث تفقد وحدات القوات البرية المنتشرة عبر إقليم القطاع، يضيف البيان.

ليشهد اليوم الثالث والأخير من الزيارة تنقل قائد القوات البرية إلى مقر الفرقة 40 مشاة ميكانيكية/ن.ع3، أين تفقد الوحدات العضوية للفرقة ومدى جاهزيتها القتالية والعملياتية.

كما كانت هذه الزيارة فرصة لعقد عدة اجتماعات مع إطارات القوات البرية بإقليم الناحية العسكرية الثالثة أسدى من خلالها جملة من التعليمات والتوصيات، حاثا الإطارات والأفراد على مضاعفة الجهود واتخاذ الإجراءات العملية الميدانية الهادفة للرفع من القدرات القتالية للوحدات.