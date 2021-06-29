اللواء أعثامنية يشرف على تخرج الدفعة (49) لدروس القيادة والأركان دورة 2020-2021

أشرف قائد القوات البرية، اللواء عمار أعثامنية، على مراسم تخرج الدفعة التاسعة والأربعون (49) لدروس القيادة والأركان دورة 2020-2021 بمدرسة القيادة والأركان بالناحية العسكرية الأولى، والتي حملت إسم الشهيد “أحمد بلقاسمي”.
وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد استهلت مراسم حفل التخرج بتفتيش التشكيلات المتخرجة، وتسليم الشهادات للمتفوقين، لتليها استعراضات عسكرية نفذها المتخرجون، عكست المستوى الراقي من التنظيم والانسجام والانضباط. ليقوم بعدها قائد القوات البرية بزيارة المجمع البيداغوجي الذي يضم القاعات الدراسية، القاعات المتخصصة، مخابر اللغات الأجنبية، مخابر الإعلام الآلي ومخابر الإتصال، أين اطلع على كل الوسائل البيداغوجية التي تتوفر عليها المدرسة في تكوين ضباط القيادة والأركان.
في ختام الحفل تم تكريم عائلة الشهيد “أحمد بلقاسمي”.
التعليقات (0)