اللواء أعثامنية يشرف على تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال

أشرف اليوم الخميس، اللواء عمار أعثامنية، قائد القوات البرية، على مراسم حفل تخرج الدفعات للسنة الدراسية 2020/2021، بالمدرسة العليا للمشاة “الشهيد جلول عبيدات” بشرشال بالناحية العسكرية الأولى.

تتمثل هذه الدفعات المتخرجة في:

-الدفعة (55) لدورة شهادة دروس إتقان الضابط.

-الدفعة (26) لدورة شهادة تطبيق الضباط الجامعيين.

-الدفعة الأولى لدورة التكوين العسكري المشترك القاعدي للطلبة الضباط العاملين.

-الدفعة (20) لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية هياكل الأركان.

-الدفعة (04) لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية مكونين.

-الدفعة (24) لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية.

-الدفعة (22) لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الأولى هياكل الأركان.

-الدفعة (16) لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الأولى مكونين.

-الدفعة (48) لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الأولى.

-الدفعة (25) لدورة الشهادة العسكرية المهنية من الدرجة الثانية.

استهل الحفل بتفتيش المربعات المتخرجة التي حملت إسم الشهيد “عبد العزيز عمران”. ليقوم بعدها المتخرجون بأداء القسم، لتليها مراسم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين، قبل أن يختتم الحفل باستعراض على أنغام الموسيقى العسكرية، على إثرها قام قائد القوات البرية بالإشراف على الأبواب المفتوحة للمدرسة، كما عرضت عليه مشاريع التخرج لبعض الطلبة المتفوقين.