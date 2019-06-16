اللواء المتقاعد عبد الغني هامل يمثل أمام قاضي التحقيق

يمثل حاليا اللواء السابق المتقاعد عبد الغني هامل أمام قاضي التحقيق بمحكمة البليدة.
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مصالح الدرك ضبطت بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة وقرون حيوان بري محظور اصطياده
تم، أمس، تقديم أفراد العصابة التي تم توقيفها بمزرعة للقنب الهندي بدوار الجنين بلدية…
والي الجزائر عبد الخالق صيودة يكشف لـ«النهار»:
المساكن الجديدة تتكون من 2600 وحدة سكنية بصيغة «سوسيال» و1400 وحدة «LSP»
كشف والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، عن تاريخ…
تمكنت مصالح الحماية المدنية بسيدي بلعباس اليوم من إنقاذ 4 نساء من الموت المحقق جراء إستنشاقهن لغاز أول أكسيد الكربون.
وحسب ذات المصالح فإن الضحايا وأعمارهن…
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