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اللواء المتقاعد عبد الغني هامل يمثل أمام قاضي التحقيق

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اللواء المتقاعد عبد الغني هامل يمثل أمام قاضي التحقيق
بقلم أمينة داودي

يمثل حاليا اللواء السابق المتقاعد عبد الغني هامل أمام قاضي التحقيق بمحكمة البليدة.


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