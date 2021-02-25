اللواء المدير المركزي للعتاد في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة

قام اللواء المدير المركزي للعتاد لوزارة الدفاع الوطني خلال الفترة الممتدة من22إلى25 فيفري2021، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثالثة.

واستهل اللواء زيارته من تندوف، أين استقبل من طرف العميد قائد القطاع العملياتي الجنوبي تندوف.

ثم قام بجولة ميدانية إلى بعض الوحدات المنتشرة بالقطاع، أين عقد لقاء توجيهيا مع إطارات العتاد بالقطاع.

أما المحطة الثانية من زيارته، كانت إلى القطاع العملياتي الأوسط ببرج العقيد لطفي، أين استقبل من طرف العميد قائد القطاع.

هذا وقد قام اللواء بعدها بجولة تفقدية إلى كل وحدات القطاع.

ليتوجه بعدها إلى بشار، أين استقبل من طرف اللواء قائد الناحية العسكرية الثالثة على مستوى مقر القيادة.

ليباشر زياراته الميدانية إلى بعض الوحدات والهياكل، على غرار الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية وبعض وحداتها الفرعية، وعقد اجتماع عمل مع إطارات العتاد بحاميات بشار.