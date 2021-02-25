اللواء المدير المركزي للعتاد في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة

قام اللواء المدير المركزي للعتاد لوزارة الدفاع الوطني خلال الفترة الممتدة من22إلى25 فيفري2021، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثالثة.
واستهل اللواء زيارته من تندوف، أين استقبل من طرف العميد قائد القطاع العملياتي الجنوبي تندوف.
ثم قام بجولة ميدانية إلى بعض الوحدات المنتشرة بالقطاع، أين عقد لقاء توجيهيا مع إطارات العتاد بالقطاع.
أما المحطة الثانية من زيارته، كانت إلى القطاع العملياتي الأوسط ببرج العقيد لطفي، أين استقبل من طرف العميد قائد القطاع.
هذا وقد قام اللواء بعدها بجولة تفقدية إلى كل وحدات القطاع.
ليتوجه بعدها إلى بشار، أين استقبل من طرف اللواء قائد الناحية العسكرية الثالثة على مستوى مقر القيادة.
ليباشر زياراته الميدانية إلى بعض الوحدات والهياكل، على غرار الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية وبعض وحداتها الفرعية، وعقد اجتماع عمل مع إطارات العتاد بحاميات بشار.
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