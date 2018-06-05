اللواء المصري وصفي بشارة: هكذا زودتنا الجزائر بأسطول طائرات بعد هزيمة 67

كشف اللواء وصفي بشارة، أحد ضباط القوات الجوية المصرية ، عن بعض أسرار حرب 5 جوان 1967.

والتي مر عليها أكثر من 50 عاما، وكانت بمثابة نكسة لمصر.

وقال بشارة انه في اليوم الثاني للهزيمة ذهبنا بناء على اتصال من عبد الناصر إلى بو مدين في الجزائر.

الذي مدنا بأسطول من طائرات الميج 21 بالإضافة إلى الجسر الجوي الذي فتحه لنا الاتحاد السوفيتي.

وأرسل لنا طائرات مفككة قمنا بتجميعها في مصانعنا.

وأشار إلى أنهم كانوا نحو 60 طيارا فقط والباقي أصيب أو استشهد.

مؤكدا:” قمنا بتكوين مجموعتين في أنشاص والمنصورة وبعد 40 يوما فقط من الهزيمة خططنا للقيام بعملية موجعة.

وقمنا بهجوم يومي 14-15 جويلية داخل سيناء، وقصفنا احتياطات العدو من الذخيرة والجنود والمعدات.

وذلك صدم العدو لأن القوات الجوية العربية التي ادعوا القضاء عليها ضربتهم في العمق، وتسببت لهم في خسائر كبيرة.