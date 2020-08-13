اللواء بجغيط فريد يشرف على تخرج الدفعات بالمدرسة العليا للإشارة

أشرف اللواء بجغيط فريد رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الالكترونية اليوم، على حفل التخرج الدفعات بالمدرسة العليا للإشارة بالقليعة.

وبحضور سلطات عسكرية وعائلة الشهيد، وشملت الدفعات المتخرجة التي تشرفت بحمل اسم الشهيد ” بن حداد محند الطيب” الدفعة 31 لدروس القيادة والأركان “مواصلات عسكرية”؛ الدفعة 13 لدروس القيادة و الأركان “حرب إلكترونية”؛ الدفعة 79 لدروس إتقان الضباط “مواصلات عسكرية”؛ الدفعة 26 لدروس إتقان الضباط “حرب إلكترونية”؛ الدفعة 07 لدروس إتقان الضباط “أنظمة الإعلام والقيادة”؛ الدفعة 25 لدروس التطبيق للضباط “مواصلات عسكرية”؛ الدفعة 08 لدروس التخصص “تراسل”؛ الدفعة 09 لدروس التخصص “تحويل”؛ الدفعة 09 لدروس التخصص “راديو”؛ الدفعة 07 لدروس التخصص في “الحرب الالكترونية” شعبة راديو؛ الدفعة 01 من الطور الثاني ماستر اختصاص أمن أنظمة المعلومات؛ الدفعة 09 لدروس التخصص ” أنظمة الإعلام و القيادة”؛ الدفعة 04 ماستر تخصص الإلكترونيك وأنظمة الاتصالات؛ الدفعة 10 من الطلبة الضباط العاملين حملة شهادة الليسانس نظام (ل. م.د) في الإلكترونيك والإعلام الآلي.

في الأخير، شكل الاحتفال فرصة لتنظيم عروض لمشاريع ومذكرات تخرج الطلبة المتفوقين، ليختتم الحفل بتكريم عائلة الشهيد بن حداد محند الطيب.