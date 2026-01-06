اللواء بخوش: تم تحصيل 818 مليار دينار خلال 6 أشهر

أبرز المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش الدور الجبائي لمصالح الجمارك. من خلال استعراض حصيلة السداسي الأول لسنة 2025، حيث قدر إجمالي المبالغ المحصلة خلال هذه الفترة (حقوق، رسوم، أتاوى واقتطاعات أخرى) بأزيد من 818 مليار دج. بارتفاع يفوق 176 مليار دج مقارنة بالفترة المماثلة من 2024.

كما تطرق للحصيلة “النوعية” لمصالح الجمارك في 2025، لا سيما في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

ولفت، في هذا السياق، إلى “ارتفاع ملحوظ”. من حيث عدد العمليات وحجم المواد المضبوطة، مما “يعكس تصاعد النشاط الإجرامي المنظم في هذا المجال، واستمرار يقظة وتنسيق فرق الجمارك مع الأجهزة الأمنية”.

وأضاف اللواء بخوش بأن هذه الزيادة الكبيرة في عمليات الحجز تعود إلى “عدم الاستقرار السائد في الدول المجاورة. وهي وضعية تسهل تطور شبكات إجرامية عابرة للحدود تستفيد من هذه الأزمات”.

في سياق متصل، تعمل المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية والهيئات على التحضير لإطلاق المنصة الرقمية للشباك الموحد التي ستسمح بالمعالجة الالكترونية للتراخيص الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد.