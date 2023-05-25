اللواء بن بيشة يستقبل الأمين العام والمدير الوطني للتسليح الإيطالي

استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس 25 ماي 2023، بمقر وزارة الدفاع الوطني الفريق لوسيانو بورتولانو الأمين العام والمدير الوطني للتسليح لوزارة الدفاع الإيطالية، على رأس وفد عسكري ومدني رفيع المستوى.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد أجرى الطرفان محادثات ثنائية وهذا بحضور مدير الصناعات العسكرية ومدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد المرافق له.

وأوضح المصدر نفسه، بأن المحادثات تناولت مجالات الاهتمام المشترك بين البلدين. بينما تبادل تبادل الطرفان في الأخير هدايا رمزية.

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