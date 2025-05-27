اللواء بن بيشة يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر

إستقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025. بمقر وزارة الدفاع الوطني سعادة سفير جمهورية كوريا بالجزائر السيد يو كي جون، والوفد المرافق له.

بالمناسبة، أجرى الطرفان محادثات ثنائية وهذا بحضور كل من رئيس دائرة المؤن، مدير الصناعات العسكرية، مدير العلاقات الخارجية والتعاون، مدير الشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني وكذا ملحق الدفاع الكوري بالجزائر.

حيث تناولت هذه المحادثات مجالات ذات الإهتمام المشترك، ليتم بعدها التبادل الرسمي بين الطرفين لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الدفاع المبرمة بين وزارتي الدفاع الوطني للبلدين. كما أشاد الطرفان بالعلاقات الثنائية الممتازة وآليات التشاور والتعاون بين الطرفين.

في الأخير تبادل الطرفان هدايا رمزية.

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