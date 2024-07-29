اللواء بن بيشة يستقبل سفير جمهورية كوريا

استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين 29 جويلية 2024، بمقر وزارة الدفاع الوطني سعادة يو كي جون، سفير جمهورية كوريا بالجزائر.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد أجرى الطرفان محادثات ثنائية وهذا بحضور مدير الصناعات العسكرية وإطارات عمداء من وزارة الدفاع الوطني وكذا أعضاء الوفد المرافق لسعادة سفير جمهورية كوريا بالجزائر، حيث تناولت هذه المحادثات مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

في الأخير تبادل الطرفان هدايا رمزية.