اللواء بن بيشة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة والأمن

استقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، اليوم الأحد، بمقر وزارة الدفاع الوطني جيل ميشو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة والأمن.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فلقد أجرى الطرفان محادثات ثنائية وهذا بحضور مدير العلاقات الخارجية والتعاون بالنيابة.

بالإضافة إلى ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وكذا أعضاء الوفد المرافق لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة.

وخلال هذه المحادثات تبادل الطرفان وجهات النظر حول الأوضاع الدولية السائدة والوضع في منطقة الساحل بصفة خاصة.، كما تبادل الطرفان في الأخير هدايا رمزية.