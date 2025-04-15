اللواء بن بيشة يستقبل نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن الروسية

استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يوري فاليائيف نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن الروسية. ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية - الروسية مرفوقا بوفد رفيع المستوى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد تناولت المحادثات مجالات الاهتمام المشترك. على غرار اللجنة المختلطة المكلفة بالتعاون العسكري التقني.

كما أشاد الطرفان بالعلاقات الثنائية الممتازة وآليات التشاور والتعاون بين البلدين.