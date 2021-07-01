اللواء بن بيشة يشرف على تخرج دفعات جديدة بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية بعين النعجة

أشرف اللواء بن بيشة محمد الصالح الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة، اليـوم الخميس، على مراسم حفل تخرج الدفعة (34) لضباط وطلبة مختلف التخصصات الطبية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية بعين النعجة بالناحية العسكرية الأولى والتي حملت اسم الشهيدة البطلة زردامي فاطمة.

وشملت الدفعات المتخرجة كل من :

– الدفعة (34) للممارسين الأخصائيين في العلوم الطبية، الحائزين على شهادة دراسات طبية متخصصة.

– الدفعة (34) للطلبة الضباط العاملين الحائزين على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية.

– الدفعةة (06) للطلبة ضباط الصف المتعاقدين الحائزين على شهادة “ليسانس” في العلوم شبه الطبية.

واستهلت مراسم حفل التخرج بتفتيش الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني لمختلف التشكيلات المتخرجة. وبعد أداء القسم من قبل المتخرجين، تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين، ليختتم الحفل بتنفيذ استعراض عسكري عكس المستوى العالي في التنظيم والانسجام والانضباط.

واختتم الحفل بتكريم عائلة الشهيدة، وكذا تكريم الأساتذة والطلبة المتفوقين.