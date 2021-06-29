اللواء بن بيشة يشرف على ملتقى بعنوان “تكنولوجيات الصناعة 4.0 محرك تغيير القطاع الصناعي الوطني”

نظمت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس في العاصمة، ملتقى حول موضوع “تكنولوجيات الصناعة 4.0 محرك تغيير القطاع الصناعي الوطني”.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني ، فقد أشرف على افتتاح أشغال هذا الملتقى اللواء بن بيشة محمد الصالح، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة. وجرى ذلك بحضور المدير العام لمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة وممثلين عن عدة دوائر وزارية وعن القطاع الاجتماعي –الاقتصادي الوطني، بالإضافة الى إطارات من الجيش الوطني الشعبي.

وقد تناول هذا الملتقى مفاهيم حول الصناعة 4.0 والتكنولوجيات الناشئة وكذا التطورات الحاصلة في هذا المجال وتطبيقاتها في قطاع الصناعة الوطني وبالأخص الصناعات العسكرية. كما شكل هذا الملتقى فرصة للمشاركين لمناقشة الإمكانيات الحقيقية التي توفرها الصناعة 4.0 للمؤسسات الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري قصد تسريع عملية عصرنتها ومرافقتها تحولاتها الرقمية، بالإضافة إلى تبادل المعرفة بين مختلف الناشطين في البحث العلمي والتكنولوجي للقطاعين المدني والعسكري.