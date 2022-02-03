اللواء بن مداح يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا سبل تطوير التعاون الثنائي

عقد اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية، لقاء مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الفريق الأول ستيفن تاونسند.

ويأتي هذا على هامش أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2022، الذي يجمع رؤساء الأركان لجيوش دول قارة إفريقيا والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” في الفترة الممتدة من 01 فيفري إلى 04 فيفري 2022،

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن اللواء الفريق الأول الأمريكي تحيات الفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وشُكرِه على دعوته للمشاركة في أشغال هذا المؤتمر الهام.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى عدة ملفات أمنية وتباحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بنشاط القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا واستعراض مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية بشكل عام، ومنطقة الساحل على الخصوص.

هذا وقد كان للواء قائد القوات البحرية لقاء آخر مع اللواء كينث إيكمان مدير الإستراتيجية والشراكة والبرامج في أفريكوم، استعرض فيه الطرفان أخطار الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، إلى جانب التطورات الإقليمية التي تعرفها المنطقة.

طالع أيضا: اللواء بن مداح يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتعزيز التنسيق

دعا اللواء قائد القوات البحرية، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته وتعزيز التنسيق وتضافر الجهود، في كلمته خلال أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2022.

وتطرق اللواء قائد القوات البحرية، في كلمته، إلى الحالة الأمنية السائدة في قارة إفريقيا. بالإضافة إلى ظروف اللاإستقرار التي تعيشها العديد من الدول الإفريقية خاصة المتواجدة في منطقة الساحل.

وأكد اللواء، إن هذا يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وتعزيز التنسيق وتضافر الجهود.

كما أكد على التجربة الجزائرية من خلال إنتهاج التعاون الأمني والعمل على بعث التنمية والتعليم ومحاربة الفقر والمجاعة. إجتثاثا للعوامل التي يستغلها الإرهاب لتغذية الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والتهريب بكافة أشكاله.

كما يواصل اللواء، مشاركته في أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2022، الذي يجمع رؤساء الأركان لجيوش دول قارة إفريقيا. والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”.

وتم تنظيم أشغال هذا المؤتمر، خلال الفترة الممتدة من 01 فيفري إلى 04 فيفري 2022.

ويشارك اللواء قائد القوات البحرية، في أشغال هذا المؤتمر، ممثلا للفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

طالع أيضا: