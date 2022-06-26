اللواء بن مداح يشرف على تخرج الدفعات بالمدرسة العليا للبحرية بتامنفوست

أشرف قائد القوات البحرية اللواء بن مداح محفوظ، اليوم الأحد، على مراسم حفل تخرج الدفعات بالمدرسة العليا للبحرية “المرحوم المجاهد اللواء محمد بوتيغان” بتامنفوست.

والتي حملت اسم الشهيد “بن يعقوب بلقاسم”، وتمثلت في: الدفعة الـ30 لضباط دورة القيادة والأركان، الدفعة الـ39 لضباط دورة الإتقان والدفعة 37 للطلبة الضباط العاملين في تخصصات: علوم الملاحة البحرية، اتصال وأنظمة الأسلحة، ميكانيك بحرية، تسيير وإدارة الشؤون البحرية ومحافظة بحرية.

واستهلت مراسم حفل التخرج بتفتيش مختلف التشكيلات المتخرجة، ليقوم بعدها قائد القوات البحرية بتقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين، تسليم واستلام العلم ثم الموافقة على تسمية الدفعة باسم الشهيد ” بن يعقوب بلقاسم”.

ليليها بعد ذلك تمارين استعراضية في رياضة الكوكسول نفذها الطلبة، ليختتم الحفل باستعراض عسكري أداه المتخرجون على أنغام الموسيقى العسكرية.

وفي الأخير تم تكريم عائلة الشهيد “بن يعقوب بلقاسم” من طرف اللواء قائد القوات البحرية.