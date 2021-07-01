اللواء بن مداح يشرف على تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا البحرية

أشرف اليوم الخميس، اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية بالنيابة، على مراسم حفل تخرج الدفعات للسنة الدراسية 2020/2021، بالمدرسة العليا البحرية “المجاهد المرحوم اللواء محمد بوتيغان” بتامنفوست بالناحية العسكرية الأولى، والتي حملت إسم المجاهد المتوفى “المقدم بن موسات محمد”. وقد تمثلت هذه الدفعات في: – الدفعة (29) لضباط دورة القيادة والأركان. – الدفعة (37) لضباط دورة الإتقان. – الدفعة (05) ماستر تخصص هيدروغرافيا. – الدفعة (14) للتكوين العسكري القاعدي المشترك. – الدفعة (36) من التكوين الأساسي الموافقة للدفعة الحادي عشر نظام الـ”LMD ” ليسانس في التخصصات التالية: 1) علوم الملاحـــــة البحريــة. 2) إتصالات وأنظمة الأسلحة. 3) ميكـــــانيــــك بحريــــــــة. 4) تسييــــر وإدارة الشــــؤون البحريـــــة. 5) محـــــــافظة بحريـــــــــــــــــة.

افتتح الحفل بتفتيش قائد القوات البحرية بالنيابة للدفعات المتخرجة، ليتم بعدها تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين الأوائل. كما تم بالمناسبة تقديم عرض في الفنون القتالية كوكسول وعرض بحري وجوي. ليختتم الحفل باستعراض عسكري من طرف المتخرجون على وقع الأنغام العسكرية.