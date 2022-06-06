اللواء بن مداح يشرف على تفتيش الغراب متعدد المهام “الزاجر”

قام اللواء بن مداح محفوظ قائد القوات البحرية، اليوم الإثنين06 جوان 2022 بتفتيش الغراب متعدد المهام “الزاجر”، على مستوى الأميرالية.

وهذا بعد مشاركته في الطبعة الــ 15 للتمرين المتعدد الجنسيات “فينيكس إكسبريس-22” في عرض السواحل التونسية.

وعرف هذا التمرين، الذي أجري في الفترة الممتدة من 21 ماي إلى 04 جوان 2022، تنفيذ مناورات تكتيكية وعمليات المنع البحري تحت قيادة المركز المشترك للعمليات البحرية والتي تهدف إلى تطوير التفاعل ما بين بحريات البلدان المشاركة في مجالات المراقبة والأمن البحريين.