اللواء بن مداح يعاين الغراب “الظافر 920” استعدادًا لمناورات بحرية بالمياه البريطانية

أشرف قائد القوات البحرية، اللواء محفوظ بن مداح، اليوم الاثنين، على مراسم تفتيش الغراب متعدد المهام “الظافر” رقم المتن 920، بالرصيف الشمالي للأميرالية بالقاعدة البحرية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى.

وهذا قبل ذهابه للمشاركة في التمرينين البحريين المشتركين، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 24 أكتوبر 2025، بالمياه الإقليمية البريطانية. حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذين التمرينين يهدفان إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق العملياتي بين القوات البحرية للبلدين الصديقين. لا سيما في مجالات الأمن البحري، القتال والتدمير تحت مائي وأعمال التدخل الخاصة. وهو ما يعكس حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على ترقية التعاون العسكري مع الجيوش الصديقة وتعزيز القدرات العملياتية لقواتنا البحرية.