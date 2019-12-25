اللواء بوعلام ماضي: “نعاهدك أيها القائد أن نجعل الجزائر وشعبها قرة أعيننا”

ألقى اليوم الأربعاء اللواء بوعلام ماضي، كلمة تأبينية في جنازة الراحل الفريق أحمد قايد صالح.

وذكر اللواء ماضي بمآثر الفريق قايد صالح، حيث قال “الفريق أحمد قايد صالح من الرجال الذين بذلوا النفس والنفيس لترتجع الجزائر مجدها، لبى نداء الوطن منذ نعومة اظافره، صدق النية مع الشعب والبلاد، بعد مخاض عسير، فلقي حسن الخاتمة”.

وأضاف “تفقد اليوم الجزائر رجلا من خيرة الرجال، نذر عمره كاملا لخدمة الشعب، ابن بار، رجلا حمل دوما هموم الوطن، لم يضعف امام الهزات، صافيا طاهرا في الوطنية”.

وأورد اللواء بوعلام ماضي “الفقيد قايد صالح وعد فوفى، وحافظ على ارواح الجزائريين، وكأن الله مدى اجله القايد حتى تأدية الواجب، وأمهله حتى يرى الدولة آمنة مستقرة، ويضعها بين يدي رئيس منتخب شرعيا، ذهب علينا مطمئن القلب ومرتاح البال، رحلت بعد ان أديت الامانة، وتركت الجزائر سائرة اكثر قوة وثقة على درب الرقي، كونت جيشا احترافيا قويا رحمة الله عليك ايها الاب الكريم”.

وقال “نجدد عهدها اننا سنبقى أشبال وأسود الجزائر كما عهدتنا، متخدين من قيم نوفمبر المعلم والنبراس، لن نحيد مهما كانت الظروف والافعال، كلنا عزم وفداء للوطن، سنواصل على عهدك، أيها القائد سنجعل الجزائر وشعبها قرة أعيننا، نعاهدك على السير على دربك سنذكرك جيلا بعد جيل”.